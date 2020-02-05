52-летняя Джулия Робертс в бикини засветила тату в интимном месте. Фото

52-летняя голливудская актриса Джулия Робертс засветила тату на пояснице во время отдыха возле бассейна в бикини.

Так, редкие снимки знаменитости опубликовало издание Daily Mail.

Джулия Робертс Getty

Папарацци удалось сфотографировать Робертс на мексиканском курорте Пуэрто-Вальярта.

На фото Джулия позирует в черном купальнике. На снимках видно, что актриса находится в прекрасной физической форме.

Джулия Робертс в купальнике Daily Mail

Джулия Робертс в купальнике Daily Mail

Кроме того, на одной из фотографий, где звезда повернулась спиной к объективу, можно рассмотреть татуировку на теле актрисы.

Джулия Робертс в купальнике Daily Mail

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Анфиса Чехова взволновала своих поклонников соблазнительной фотографией в купальнике.

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