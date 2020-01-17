52-летняя Андерсон снова cнялась обнаженной: как менялась звезда Playboy

Американская актриса и звезда Playboy Памела Андерсон приняла участие в откровенной фотосессии Vanity Fair Italia.
Так, снимком 52-летней знаменитости на личной странице в Instagram поделился фотограф Кармело Редондо. На нем Памела позировала полностью голой с одними лишь с бигудями на голове.
Памела Андерсон
Фото: Getty
Памела Андерсон
Фото: instagram/carmeloredondofotografo
Отметим, что Андерсон впервые приняла участие в откровенной фотосессии в 22 летнем возрасте и с тех пор не раз появлялась на обложках журналов оголенной. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как менялась знаменитость.
В 1989 годуПамела Андерсон впервые попала на обложку журнала Playboy и в дальнейшем сотрудничала с компанией: снималась обнаженной для журнала и телеканала Playboy TV.
Памела Андерсон на обложке журнала Playboy (1989)
Фото: Playboy
Андерсон на обложке журнала Playboy (1991)
Фото: Playboy
Андерсон на обложке журнала Playboy (1992)
Фото: Playboy
С 1992 года начала сниматься в сериале "Спасатели Малибу", после которого стала одним из секс-символов США.
Памела Андерсон
Фото: Getty
Памела Андерсон
Фото: Getty
Памела Андерсон
Фото: instagram/pamelaanderson
Памела Андерсон
Фото: instagram/pamelaanderson
Памела Андерсон
Фото: instagram/pamelaanderson
Отметим, что сейчас внешность Андерсон часто становится темой дискуссий на страницах соцсетей и таблоидов. Некоторые уверены, что в свое время Памела увлеклась услугами косметологов и пластических хирургов, что привело со временем к плачевному результату. Однако, несмотря на это, модель продолжает носить статус одного из главных секс-символов США.
Памела Андерсон
Фото: Тhe Рlace
Памела Андерсон
Фото: Тhe Рlace
Памела Андерсон
Фото: Тhe Рlace
Памела Андерсон
Фото: Тhe Рlace
Памела Андерсон
Фото: Тhe Рlace
Памела Андерсон
Фото: Тhe Рlace
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 51-летняя Андерсон снялась в откровенной фотосессии со своим женихом 33-летним французским футболистом марокканского происхождения Адилем Рами.
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