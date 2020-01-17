52-летняя Андерсон снова cнялась обнаженной: как менялась звезда Playboy

Американская актриса и звезда Playboy Памела Андерсон приняла участие в откровенной фотосессии Vanity Fair Italia.

Так, снимком 52-летней знаменитости на личной странице в Instagram поделился фотограф Кармело Редондо. На нем Памела позировала полностью голой с одними лишь с бигудями на голове.

Памела Андерсон Фото: Getty

Памела Андерсон Фото: instagram/carmeloredondofotografo

Отметим, что Андерсон впервые приняла участие в откровенной фотосессии в 22 летнем возрасте и с тех пор не раз появлялась на обложках журналов оголенной. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как менялась знаменитость.

В 1989 годуПамела Андерсон впервые попала на обложку журнала Playboy и в дальнейшем сотрудничала с компанией: снималась обнаженной для журнала и телеканала Playboy TV.

Памела Андерсон на обложке журнала Playboy (1989) Фото: Playboy

Андерсон на обложке журнала Playboy (1991) Фото: Playboy

Андерсон на обложке журнала Playboy (1992) Фото: Playboy

С 1992 года начала сниматься в сериале "Спасатели Малибу", после которого стала одним из секс-символов США.

Памела Андерсон Фото: Getty

Памела Андерсон Фото: Getty

Памела Андерсон Фото: instagram/pamelaanderson

Памела Андерсон Фото: instagram/pamelaanderson

Памела Андерсон Фото: instagram/pamelaanderson

Отметим, что сейчас внешность Андерсон часто становится темой дискуссий на страницах соцсетей и таблоидов. Некоторые уверены, что в свое время Памела увлеклась услугами косметологов и пластических хирургов, что привело со временем к плачевному результату. Однако, несмотря на это, модель продолжает носить статус одного из главных секс-символов США.

Памела Андерсон Фото: Тhe Рlace

Памела Андерсон Фото: Тhe Рlace

Памела Андерсон Фото: Тhe Рlace

Памела Андерсон Фото: Тhe Рlace

Памела Андерсон Фото: Тhe Рlace

Памела Андерсон Фото: Тhe Рlace

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 51-летняя Андерсон снялась в откровенной фотосессии со своим женихом 33-летним французским футболистом марокканского происхождения Адилем Рами.

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