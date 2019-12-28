51-летняя украинская ведущая восхитила сеть пикантным фото в бикини

51-летняя украинская телеведущая Надежда Матвеева поделилась с поклонниками пикантным фото.

Так, на нем она позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав подтянутую фигуру. Соответствующий снимок Матвеева опубликовала на своей странице в Instagram.

Надежда Матвеева Фото: instagram/nadezhda_matveeva_nadya

"Мы же верны традициям, пляж — значит загар! Я уже убедилась, что в тенечке он хорошо "пристает". А торчать под открытым солнцем с первого дня отдыха — вредить своей коже и страдать от ожогов. Хотя туристов спящих на пляже в солнцепек я видела. А вы любите загорать? Соблюдаете правила безопасного загара?" — написала Матвеева.

Надежда Матвеева Фото: instagram/nadezhda_matveeva_nadya

Отметим, что в комментариях к публикации поклонники засыпали телеведущую комплиментами.

"Красотка", "У вас красивое тело! Почаще нас им радуйте", "Фото супер", "Сексуальная кошка", — написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Злата Огневич и телеведущая Надежда Матвеева повеселили поклонников горячими танцами. Женщины продемонстрировали на камеру "тверк" и произвели фурор в сети.

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