51-летняя Гвен Стефани выходит замуж во второй раз

Елена Кордунова Люди 18:59, 28.10.2020 Обновлено: 19:13, 28.10.2020

Американская певица, 51-летняя Гвен Стефани приняла предложение руки и сердца от своего бойфренда – кантри-исполнителя Блейка Шелтона, с которым встречается пять лет.

"Да, пожалуйста", – подписала фото Стефани на странице в Instagram, где певица целуется с любимым. На руке у нее сверкает бриллиантовое кольцо.

Подробности предстоящей свадьбы пока не разглашают.

Певице сделали предложение.
Instagram Гвен Стефани

Отменим, отношения с 44-летним Шелтоном завязались после того, как Стефани развелась с первым мужем музыкантом Гэвином Россдейлом, с которым прожила 14 лет. Причиной стали его супружеские измены.

От него Стефани родила трех сыновей 14-летнего Кингтона, 12-летнего Зума, и 6-летнего Апполо. Известно, что Шелтон также разведен.

Как сообщал OBOZREVATEL, супермодель Наталья Водянова во второй раз вышла замуж за наследника многомиллиардной модной империи LVMH Антуана Арно.

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