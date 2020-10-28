51-летняя Гвен Стефани выходит замуж во второй раз

Американская певица, 51-летняя Гвен Стефани приняла предложение руки и сердца от своего бойфренда – кантри-исполнителя Блейка Шелтона, с которым встречается пять лет.

"Да, пожалуйста", – подписала фото Стефани на странице в Instagram, где певица целуется с любимым. На руке у нее сверкает бриллиантовое кольцо.

Подробности предстоящей свадьбы пока не разглашают.

Певице сделали предложение. Instagram Гвен Стефани

Отменим, отношения с 44-летним Шелтоном завязались после того, как Стефани развелась с первым мужем музыкантом Гэвином Россдейлом, с которым прожила 14 лет. Причиной стали его супружеские измены.

От него Стефани родила трех сыновей 14-летнего Кингтона, 12-летнего Зума, и 6-летнего Апполо. Известно, что Шелтон также разведен.

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