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17 февраля • обновлено в 08:37
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51-летняя экс-жена Бондарчука засветила сочные формы в купальнике. Фото

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Бывшая жена российского режиссера Федора Бондарчука Светлана показала стройную фигуру в соблазнительном купальнике.

Пикантный снимок появился на странице 51-летней знаменитости в Instagram.

Светлана Бондарчук

Светлана Бондарчук

Instagram @a030aa

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Абсолютно голая: 51-летняя экс-жена Бондарчука завела сеть интимным видео

Так, на фотографии Бондарчук позирует в крошечном телесном купальнике. Под соблазнительным фото Светлана призналась, что планирует придерживаться интервальной диеты, чтобы привести свою фигуру в форму.

Впрочем, поклонники, увидев фотографию, засыпали Бондарчук комплиментами, заявив, что сейчас она находится в прекрасной форме:

"Очень красивая фигура", "Зачем? Все супер", "Богиня", "Отлично выглядите", "Ни грамма лишнего! Звезда", "Вы такая стройная, что вам эти ограничения не нужны".

51-летняя экс-жена Бондарчука засветила сочные формы в купальнике. Фото
51-летняя экс-жена Бондарчука засветила сочные формы в купальнике. Фото
51-летняя экс-жена Бондарчука засветила сочные формы в купальнике. Фото
51-летняя экс-жена Бондарчука засветила сочные формы в купальнике. Фото
51-летняя экс-жена Бондарчука засветила сочные формы в купальнике. Фото
51-летняя экс-жена Бондарчука засветила сочные формы в купальнике. Фото
51-летняя экс-жена Бондарчука засветила сочные формы в купальнике. Фото
51-летняя экс-жена Бондарчука засветила сочные формы в купальнике. Фото

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что экс-жену Федора Бондарчука Светлану разнесли за откровенное фото. На черно-белом снимке она позирует в сексуальном черном купальнике с высокими вырезами и туфлях на каблуках.

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Автор
Анна Михно
Персона
Светлана Бондарчук
Место
Россия
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