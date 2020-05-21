51-летняя экс-жена Бондарчука показала тело в купальнике и вызвала споры в сети

Бывшая жена российского режиссера Федора Бондарчука Светлана вызвала бурные споры новыми снимками в купальнике.

Так, соответствующие фотографии Светлана опубликовала на своей странице в Instagram.

Светлана Бондарчук Instagram @a030aa

На одном из фото Бондарчук позирует в эффектном синем купальнике и босоножках на каблуках, продемонстрировав длинные худые ноги.

Светлана Бондарчук Instagram @a030aa

На другом снимке Светлана сфотографирована со спины, показав на камеру обнаженные ягодицы.

Светлана Бондарчук Instagram @a030aa

Пикантные фотографии вызвали бурные обсуждения и даже споры в сети. Одни поклонники восхитились шикарной фигурой Бондарчук, отметив, что женщина выглядит прекрасно.

Другие же, наоборот, заявили, что им надоели откровенные фото Светланы. А также заподозрили женщину в использовании фотошопа.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Светлану Бондарчук разнесли за откровенное фото. На черно-белом снимке она позирует в сексуальном черном купальнике с высокими вырезами и туфлях на каблуках.

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