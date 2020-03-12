51-летняя экс-жена Бондарчука показала голое тело: горячее фото

Бывшая жена российского режиссера Федора Бондарчука Светлана показала обнаженное тело на новой фотографии.
Так, откровенным снимком женщина поделилась на личной странице в Instagram.
Светлана Бондарчук
Instagram @a030aa
В кадре Светлана позирует лишь в одном черном плаще, который надела на голое тело. Примечательно, что наряд пикантно оголил часть груди и бедра Бондарчук.
Под горячим снимком женщина обратилась к своим хейтерам, которые пишут негативные комментарии на ее странице.
Впрочем, большинство поклонников Бондарчук уже традиционно с восторгом отреагировали на соблазнительное фото, и засыпали звезду комплиментами. По мнению фанатов, Светлана – пример для подражания.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что экс-жену Федора Бондарчука Светлану разнесли за откровенное фото. На черно-белом снимке она позирует в сексуальном черном купальнике с высокими вырезами и туфлях на каблуках.
Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!