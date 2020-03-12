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12 марта • обновлено в 11:27
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51-летняя экс-жена Бондарчука показала голое тело: горячее фото

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Бывшая жена российского режиссера Федора Бондарчука Светлана показала обнаженное тело на новой фотографии.

Так, откровенным снимком женщина поделилась на личной странице в Instagram.

Светлана Бондарчук

Светлана Бондарчук

Instagram @a030aa

В кадре Светлана позирует лишь в одном черном плаще, который надела на голое тело. Примечательно, что наряд пикантно оголил часть груди и бедра Бондарчук.

Под горячим снимком женщина обратилась к своим хейтерам, которые пишут негативные комментарии на ее странице.

Впрочем, большинство поклонников Бондарчук уже традиционно с восторгом отреагировали на соблазнительное фото, и засыпали звезду комплиментами. По мнению фанатов, Светлана – пример для подражания.

51-летняя экс-жена Бондарчука показала голое тело на фото
51-летняя экс-жена Бондарчука показала голое тело на фото
51-летняя экс-жена Бондарчука показала голое тело на фото
51-летняя экс-жена Бондарчука показала голое тело на фото
51-летняя экс-жена Бондарчука показала голое тело на фото
51-летняя экс-жена Бондарчука показала голое тело на фото

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что экс-жену Федора Бондарчука Светлану разнесли за откровенное фото. На черно-белом снимке она позирует в сексуальном черном купальнике с высокими вырезами и туфлях на каблуках.

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Автор
Анна Михно
Персона
Светлана Бондарчук
Место
Россия
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Красивая и приятная в общении женщина.
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