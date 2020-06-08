51-летняя Бледанс снялась абсолютно голой: пикантное фото

Российская актриса Эвелина Бледанс поделилась с поклонниками пикантным фото.

Так, на нем 51-летняя звезда позировала абсолютно голой, прикрыв интимные части тела простыней. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

Эвелина Бледанс Фото: instagram/bledans

"Скучаю по баньке, очень. Или уже где-то открыли?" – написала Бледанс.

Эвелина Бледанс сексуально позирует на камеру Фото: instagram/bledans

Поклонники пришли в восторг от нового фото актрисы и засыпали ее комплиментами.

"Очень сексуальная", "Шикарная фигура", "Идеальная", "Очень красивая", "Какая красивая грудь", – написали люди.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Эвелины Бледанс, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Эвелина Бледанс в пикантной фотосессии Фото: instagram/bledans

Соблазнительная Эвелина Бледанс Фото: instagram/bledans

Эвелина Бледанс продемонстрировала стройные ноги Фото: instagram/bledans

Эвелина Бледанс сексуально позирует на камеру Фото: instagram/bledans

Эвелина Бледанс в откровенном белье Фото: instagram/bledans

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Эвелина Бледанс разделась перед камерой на отдыхе. Звезда показала фото, на котором позировала в купальнике, закидывая, как в голливудских фильмах, волосы назад.