51-летняя Бледанс снялась абсолютно голой: пикантное фото

Кристина Долматова Люди 03:25, 8.06.2020

Российская актриса Эвелина Бледанс поделилась с поклонниками пикантным фото.

Так, на нем 51-летняя звезда позировала абсолютно голой, прикрыв интимные части тела простыней. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

Эвелина Бледанс
Фото: instagram/bledans

"Скучаю по баньке, очень. Или уже где-то открыли?" – написала Бледанс.

Эвелина Бледанс сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/bledans

Поклонники пришли в восторг от нового фото актрисы и засыпали ее комплиментами.

"Очень сексуальная", "Шикарная фигура", "Идеальная", "Очень красивая", "Какая красивая грудь", – написали люди.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Эвелины Бледанс, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Эвелина Бледанс в пикантной фотосессии
Фото: instagram/bledans
Соблазнительная Эвелина Бледанс
Фото: instagram/bledans
Эвелина Бледанс продемонстрировала стройные ноги
Фото: instagram/bledans
Эвелина Бледанс сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/bledans
Эвелина Бледанс в откровенном белье
Фото: instagram/bledans

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Эвелина Бледанс разделась перед камерой на отдыхе. Звезда показала фото, на котором позировала в купальнике, закидывая, как в голливудских фильмах, волосы назад.

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