51-летняя Бледанс снялась абсолютно голой: пикантное фото
Российская актриса Эвелина Бледанс поделилась с поклонниками пикантным фото.
Так, на нем 51-летняя звезда позировала абсолютно голой, прикрыв интимные части тела простыней. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.
"Скучаю по баньке, очень. Или уже где-то открыли?" – написала Бледанс.
Поклонники пришли в восторг от нового фото актрисы и засыпали ее комплиментами.
"Очень сексуальная", "Шикарная фигура", "Идеальная", "Очень красивая", "Какая красивая грудь", – написали люди.
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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Эвелина Бледанс разделась перед камерой на отдыхе. Звезда показала фото, на котором позировала в купальнике, закидывая, как в голливудских фильмах, волосы назад.