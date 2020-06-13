51-летняя Бледанс полностью разделась на камеру: горячее фото
Российская актриса Эвелина Бледанс поделилась с поклонниками пикантным фото.
Так, на нем 51-летняя звезда позировала полностью голой, продемонстрировав сексуальную фигуру. Соответствующий снимок Бледанс опубликовала на личной странице в Instagram.
"Хороших выходных, мои прекрасные... Я в роли ракушки", – прокомментировала публикацию актриса.
Отметим, что поклонники не смогли пройти мимо пикантной публикации Бледанс, и засыпали ее комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Эвелины Бледанс, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Эвелина Бледанс разделась перед камерой на отдыхе. Звезда показала фото, на котором позировала в купальнике, закидывая, как в голливудских фильмах, волосы назад.