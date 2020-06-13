51-летняя Бледанс полностью разделась на камеру: горячее фото

Кристина Долматова Люди 05:40, 13.06.2020

Российская актриса Эвелина Бледанс поделилась с поклонниками пикантным фото.

Так, на нем 51-летняя звезда позировала полностью голой, продемонстрировав сексуальную фигуру. Соответствующий снимок Бледанс опубликовала на личной странице в Instagram.

Эвелина Бледанс
Instagram Эвелины Бледанс

"Хороших выходных, мои прекрасные... Я в роли ракушки", – прокомментировала публикацию актриса.

Эвелина Бледанс полностью голая
Instagram Эвелины Бледанс

Отметим, что поклонники не смогли пройти мимо пикантной публикации Бледанс, и засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Эвелины Бледанс, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Эвелина Бледанс сексуально позирует на камеру
Instagram Эвелины Бледанс
Эвелина Бледанс продемонстрировала стройные ноги
Instagram Эвелины Бледанс
Соблазнительная Эвелина Бледанс
Instagram Эвелины Бледанс
Эвелина Бледанс в откровенном белье
Instagram Эвелины Бледанс
Эвелина Бледанс сексуально позирует на камеру
Instagram Эвелины Бледанс

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Эвелина Бледанс разделась перед камерой на отдыхе. Звезда показала фото, на котором позировала в купальнике, закидывая, как в голливудских фильмах, волосы назад.

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