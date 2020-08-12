Российская актриса Эвелина Бледанс поделилась с поклонниками очередным пикантным фото.

Так, на нем 51-летняя звезда позировала в откровенном черном бикини, продемонстрировав стройную фигуру. Соответствующий снимок она опубликовала на личной странице в Instagram.

"Для меня женственность и сексуальность – это про одно и то же. Женщина не может быть сексуальной без внутреннего ощущения себя королевой. Сексуальность – это не про короткие юбки или длинные ноги, не про яркий макияж и пухлые губы. Сексуальность – это про состояние. И я научилась жить в нем", – написала Бледанс.

Бледанс показала стройную фигуру в бикини (Instagram Эвелины Бледанс)

Публикация актрисы вызвала ажиотаж в сети. Поклонники засыпали Бледанс восторженными комментариями.

51-летняя Бледанс показала стройную фигуру в бикини. Фото

51-летняя Бледанс показала стройную фигуру в бикини. Фото

51-летняя Бледанс показала стройную фигуру в бикини. Фото

51-летняя Бледанс показала стройную фигуру в бикини. Фото

51-летняя Бледанс показала стройную фигуру в бикини. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская актриса Эвелина Бледанс поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила голую грудь.