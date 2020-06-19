51-летняя Бледанс показала, как делает зарядку в купальнике. Видео

Российская актриса Эвелина Бледанс поделилась с поклонниками пикантным видео в купальнике.

Соответствующий ролик 51-летняя звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она показала, как делает зарядку по утрам (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Эвелина Бледанс показала, как делает зарядку (источник – Instagram Эвелины Бледанс)

"Так хочется заниматься у прудика с ирисами, но комары свирепствуют с самого утра", – прокомментировала свою публикацию Бледанс.

Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантного видео актрисы. Они засыпали ее комплиментами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Эвелина Бледанс разделась перед камерой на отдыхе. Звезда показала фото, на котором позировала в купальнике, закидывая, как в голливудских фильмах, волосы назад.