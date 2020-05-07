51-летняя Бледанс похвасталась стройными ногами: пикантное фото

Кристина Долматова Люди 09:56, 7.05.2020

Российская актриса Эвелина Бледанс поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором сверкнула стройными ногами.

Соответствующий снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала полуобнаженной, прикрыв интимные части тела букетом с пионами. Свой образ Бледанс также дополнила туфлями на высоком каблуке.

Эвелина Бледанс
Фото: instagram/bledans

"Кто за цветы вместо одежды? Кто за ноги "от ушей"? Кто сейчас улыбнулся?Ставьте лайк", – написала Бледанс.

Эвелина Бледанс
Фото: instagram/bledans

Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантного фото звезды и засыпали ее комплиментами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Эвелина Бледанс разделась перед камерой на отдыхе. Звезда показала фото, на котором позировала в купальнике, закидывая, как в голливудских фильмах, волосы назад.

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