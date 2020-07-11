Российская актриса Эвелина Бледанс поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила голую грудь.

Соответствующий снимок 51-летняя звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала в одних лишь трусах, прикрыв интимную часть тела руками. Отметим, что Бледанс проводит время в одном из санаториев в Сочи.

Бледанс засветила голую грудь на камеру (Instagram Эвелины Бледанс)

Поклонники не смогли пройти мимо пикантной публикации актрисы и засыпали ее комплиментами.

51-летняя Бледанс оголила грудь на камеру. Фото

51-летняя Бледанс оголила грудь на камеру. Фото

51-летняя Бледанс оголила грудь на камеру. Фото

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Эвелина Бледанс разделась перед камерой на отдыхе. Звезда показала фото, на котором позировала в купальнике, закидывая, как в голливудских фильмах, волосы назад.