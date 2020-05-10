50-летняя жена Ляшко Росита беременна: он показал фото

Кристина Долматова Люди 16:18, 10.05.2020 Обновлено: 16:20, 10.05.2020

Бывший народный депутат и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко в ближайшее время во второй раз станет отцом.

Так, о радостной новости он сообщил на личной странице в Instagram, опубликовав фото беременной жены Роситы. К слову, на снимке 50-летняя женщина изображена во время прогулки с собаками.

Олег Ляшко с женой Роситой
Фото: economics-prorok.com

"Любите своих мам!" – написал 48-летний Ляшко (год рождения – 3 декабря 1972 года. – Ред.).

Жена Ляшко Росита беременна
Фото: facebook/O.Liashko

Отметим, что о беременности Роситы Ляшко намекал еще в марте этого года. Тогда политик опубликовал у себя на странице снимок, на котором держал в руках ползунки.

Олег Ляшко
Фото: facebook/O.Liashko

Это будет второй ребенок политика: Ляшко с женой воспитывают уже взрослую дочь Владиславу Горбенко.

Олег Ляшко с женой и дочерью
Фото: facebook/O.Liashko

Как сообщал OBOZREVATEL, американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск стал отцом в шестой раз – у него родился сын.

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