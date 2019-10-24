50-летняя ведущая из РФ разделась перед камерой: фото

Российская телеведущая и актриса Эвелина Бледанс разделась перед камерой. Так, артистка показала поклонникам фото, на котором позировала в купальнике стоя возле водопада.
Фото Бледанс разместила на своей странице в социальной сети Instagram.
Эвелина Бледанс
instagram/bledans
Так меня увидела фотохудожник @anastasiya__petrova А вы, когда подходите к зеркалу с голым тельцем, как себя ощущаете? Нравитесь себе? Напишите "Да" или "нет"? И посмотрим процентовку... Я нравлюсь себе не всегда, но стараюсь себя любить, чего и вам желаю!!! Так что я смело пишу "Да!!!!" Я пришла к определенному жизненному рубежу не утратив подтянутого тела с неплохими для дамы мышцами и упругой кожей с шелковистым прикосновением. И верю, что это будет ровно столько, сколько я буду хотеть и стараться это сохранить. Хочется полежать на диване и поесть печенек- стоп! Погрызи морковку и в фитнесс-клуб! 👙👙👙#бледанс #зож #купальник #фитнес #зал #иога #бассейн #лайфстайл #афродита
Отметим, что Бледанс часто балует своих фанатов пикантными фото.
Хочу рассказать о моем друге, который уже более 15 ти лет в "свете". Не в высшем... хотя... осветить свой дом, как в высшем обществе вам поможет именно он- магазин "Яркость" 🔆🔆🔆@yarkost_krasnodar Сам магазин находится в Краснодаре Селезнева 89, 2-й этаж , но его интернет-версии готовы с любовью помочь выбрать и доставить вам в любую точку России выболее 30 тысяч наименований, более 25 известных брендов по свету. Занимаются ребята преимущественно дизайнерскими бытовыми светильниками- люстрами, торшерами, бра... Я обожаю дополнительный свет в виде разных напольных и настольных светильников, но по непонятной причине всем этим я наслаждалась только в дорогих отелях и ресторанах. А теперь у меня дом сплошь в лампах и уют его усилился в разы! "Хотите приманить мужчину- поставьте на окно лампу!!!"- гласит народная мудрость. Я буду делиться с вами ( нет не мужчинами)😂фотками из разных уголков дома🏠 И если там лампа знайте, это они @yarkost_krasnodar ‼️‼️А пока насладитесь моей любимицей- центром композиции гостинной. Не правда ли она манит?⁉️Кстати, скидка 20 % первым 5ти моим подписчикам. ♨️♨️#яркость #уют #мужчины #насвет #секси #свет #вкаждыйдом
Начну утро с фото @anastasiya__petrova и рассказа про мои глаза, которые еще с ночи жгли оба мои покрасневшие века. Утром проснулась вести Семочку в школу и поняла, что образ сексуальной красотки на сегодняшнюю киношную смену под большим сомнением. 🤪После школы зашла в аптеку и в церковь. И прежде чем намазать глаза антибиотиком окропила их святой водой и приложилась к мощам Николая Чудотворца. Когда поднялась в квартиру и стала раскладывать аптечные покупки я поняла, что моим векам уже значительно легче. Я похоже не сорву сегодня съемочного процесса. Спасибо, Господи 🙏🏼. Верим и исцеляемся!!! Всем хорошего дня. Будьте здоровы! #вера #красота #здоровье #передБогомвсеравны
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бледанс неожидано рассказала, что ей сложно общаться с украинскими артистами из-за разных политических взглядов.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал