50-летняя ведущая из РФ разделась перед камерой: фото

Российская телеведущая и актриса Эвелина Бледанс разделась перед камерой. Так, артистка показала поклонникам фото, на котором позировала в купальнике стоя возле водопада.

Фото Бледанс разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Эвелина Бледанс instagram/bledans

Отметим, что Бледанс часто балует своих фанатов пикантными фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бледанс неожидано рассказала, что ей сложно общаться с украинскими артистами из-за разных политических взглядов.

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