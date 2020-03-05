50-летняя Лопес сверкнула идеальной фигурой на пляже

50-летняя американская певица Дженнифер Лопес продемонстрировала роскошную фигуру во время отдыха на пляже.

Пикантным видео знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Дженнифер Лопес Getty

В кадре Лопес позирует в эффектном белом купальнике со смелыми вырезами, который подчеркнул соблазнительные формы звезды.

В частности, на видео Дженнифер акцентировала внимание на пышных ягодицах и декольте.

Поклонники, которые регулярно засыпают певицу комплиментами, и в этот раз не смогли пройти мимо горячего ролика знаменитости.

"Всегда молодая и красивая", "Ты – ангел", "Королева, которая навсегда изменила стандарты для всех женщин мира", "Ты выглядишь потрясающе", – писали подписчики.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети появились снимки 50-летней певицы Дженнифер Лопес без ретуши, на которых она сфотографирована без макияжа, роскошных локонов и в спортивной одежде.

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