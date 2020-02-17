50-летняя Лопес показала идеальное тело в крохотном бикини: сеть в восторге

Американская певица Дженнифер Лопес похвасталась роскошной фигурой в крохотном купальнике.
Соблазнительным снимком 50-летняя знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.
Дженнифер Лопес
Getty
На фотографии Дженнифер позирует в белом купальнике, который подчеркнул ее идеальное тело. В частности, на фото Лопес продемонстрировала подтянутый пресс, упругую грудь, стройные бедра.
"Расслабленная и перезаряженная", – такой подписью певица сопроводила эффектный снимок.
Устоять перед роскошной фигурой Дженнифер не смогли ни звездные коллеги, ни многочисленные поклонники. В комментариях под публикацией пользователи буквально засыпали Лопес комплиментами.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 51-летняя экс-жена Федора Бондарчука Светлана засветила сочные формы в купальнике.
Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!