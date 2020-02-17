50-летняя Лопес показала идеальное тело в крохотном бикини: сеть в восторге

Американская певица Дженнифер Лопес похвасталась роскошной фигурой в крохотном купальнике.

Соблазнительным снимком 50-летняя знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Дженнифер Лопес Getty

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На фотографии Дженнифер позирует в белом купальнике, который подчеркнул ее идеальное тело. В частности, на фото Лопес продемонстрировала подтянутый пресс, упругую грудь, стройные бедра.

"Расслабленная и перезаряженная", – такой подписью певица сопроводила эффектный снимок.

Устоять перед роскошной фигурой Дженнифер не смогли ни звездные коллеги, ни многочисленные поклонники. В комментариях под публикацией пользователи буквально засыпали Лопес комплиментами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 51-летняя экс-жена Федора Бондарчука Светлана засветила сочные формы в купальнике.

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