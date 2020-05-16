50-летняя Ирина Билык умилила сеть фото с сыновьями

Ева Романова Люди 15:14, 16.05.2020 Обновлено: 15:16, 16.05.2020

Известная украинская артистка Ирина Билык умилила сеть снимком со своими детьми – сыновьями Глебом и Табризом.

Так, артистка показала милый снимок на личной странице в Instagram. Таким образом она поздравила свою аудиторию с Днем семьи.

Ирина Билык с мужем и младшим сыном
viva.ua

Кроме самой Ирины, 20-летнего Глеба Оверчука и 5-летнего Табриза на фото изображена молодая девушка. Вероятно, это возлюбленная Глеба, которую Ирина называла его будущей женой.

Поклонники Билык активно отреагировали на теплый семейный снимок. Так, многие из них также принесли свои поздравления звездной чете.

Также фанаты отметили, что семейство украинской "Мадонны" выглядит очень искренним и счастливым.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ирина Билык призналась, что находясь в браке с шоуменом Дмитрией Коляденко, чувствовала, что "может умереть от его рук".

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