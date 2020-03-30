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30 марта • обновлено в 05:24
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50-летняя Эвелина Бледанс показала пикантное видео в бикини

1.5т
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Российская актриса Эвелина Бледанс взбудоражила поклонников пикантным видео в купальнике.

Так, соответствующий ролик 50-летняя звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она соблазнительно танцевала, а также показала, как делает зарядку (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Эвелина Бледанс

Эвелина Бледанс

Фото: instagram/bledans

"На зарядку становись. Не унывай. Двигайся. Движенье – это жизнь", – написала Бледанс.

Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантного видео актрисы. Они засыпали ее комплиментами.

50-летняя Эвелина Бледанс показала пикантное видео в бикини
50-летняя Эвелина Бледанс показала пикантное видео в бикини

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Эвелина Бледанс разделась перед камерой на отдыхе. Звезда показала фото, на котором позировала в купальнике, закидывая, как в голливудских фильмах, волосы назад.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Кристина Долматова
Персона
Эвелина Бледанс
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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