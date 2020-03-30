50-летняя Эвелина Бледанс показала пикантное видео в бикини

Российская актриса Эвелина Бледанс взбудоражила поклонников пикантным видео в купальнике.
Так, соответствующий ролик 50-летняя звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она соблазнительно танцевала, а также показала, как делает зарядку (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
Эвелина Бледанс
Фото: instagram/bledans
"На зарядку становись. Не унывай. Двигайся. Движенье – это жизнь", – написала Бледанс.
Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантного видео актрисы. Они засыпали ее комплиментами.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Эвелина Бледанс разделась перед камерой на отдыхе. Звезда показала фото, на котором позировала в купальнике, закидывая, как в голливудских фильмах, волосы назад.
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