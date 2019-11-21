50-летняя экс-жена Бондарчука выставила напоказ большую грудь в купальнике

Бывшая жена российского режиссера Федора Бондарчука Светлана поделилась горячими фотографиями.
На снимках, которые Бондарчук опубликовала в своем Instagram, она позирует вместе со своим возлюбленным Сергеем Харченко. Сама Светлана запечатлена в купальнике, который подчеркнул соблазнительную грудь.
Светлана Бондарчук и Сергей Харченко
Инстаграм
Так, под серией горячих фото, Светлана поинтересовалась у поклонников: "Размер имеет значение?"
Светлана Бондарчук и Сергей Харченко
Инстаграм
Светлана Бондарчук и Сергей Харченко
Инстаграм
Светлана Бондарчук и Сергей Харченко
Инстаграм
В комментариях подписчики принялись отвечать на вопрос Бондарчук:
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что новый возлюбленный бывшей жены российского режиссера Федора Бондарчука Светланы — Сергей Харченко — опубликовал откровенный снимок своей избранницы.
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