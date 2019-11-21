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21 ноября • обновлено в 13:43
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50-летняя экс-жена Бондарчука выставила напоказ большую грудь в купальнике

3.5т
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Бывшая жена российского режиссера Федора Бондарчука Светлана поделилась горячими фотографиями.

На снимках, которые Бондарчук опубликовала в своем Instagram, она позирует вместе со своим возлюбленным Сергеем Харченко. Сама Светлана запечатлена в купальнике, который подчеркнул соблазнительную грудь.

Светлана Бондарчук и Сергей Харченко

Светлана Бондарчук и Сергей Харченко

Инстаграм

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Так, под серией горячих фото, Светлана поинтересовалась у поклонников: "Размер имеет значение?"

Светлана Бондарчук и Сергей Харченко

Светлана Бондарчук и Сергей Харченко

Инстаграм

Светлана Бондарчук и Сергей Харченко

Светлана Бондарчук и Сергей Харченко

Инстаграм

Светлана Бондарчук и Сергей Харченко

Светлана Бондарчук и Сергей Харченко

Инстаграм

В комментариях подписчики принялись отвечать на вопрос Бондарчук:

50-летняя экс-жена Бондарчука выставила напоказ большую грудь в купальнике
50-летняя экс-жена Бондарчука выставила напоказ большую грудь в купальнике
50-летняя экс-жена Бондарчука выставила напоказ большую грудь в купальнике
50-летняя экс-жена Бондарчука выставила напоказ большую грудь в купальнике
50-летняя экс-жена Бондарчука выставила напоказ большую грудь в купальнике
50-летняя экс-жена Бондарчука выставила напоказ большую грудь в купальнике
50-летняя экс-жена Бондарчука выставила напоказ большую грудь в купальнике

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что новый возлюбленный бывшей жены российского режиссера Федора Бондарчука Светланы — Сергей Харченко — опубликовал откровенный снимок своей избранницы.

На фото 50-летняя женщина позировала абсолютно голой, прикрыв интимные части тела полотенцем

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Автор
Анна Михно
Персона
Светлана Бондарчук
Место
Россия
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Комментарии
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Мельниченко Людмила
Мельниченко Людмила
Кому потрібен цей треш про росіян і їх цицьки на такому серйозному і шановному ресурсі?!! Це прерогатива глянців, не забирайте у них хліб!
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1
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Зозуля Марина
Зозуля Марина
Зачем Обозу надо всякий бред писать?
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1
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Руденко Вован
Руденко Вован
Рухлядь.
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