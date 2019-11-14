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14 ноября • обновлено в 03:23
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50-летняя экс-жена Бондарчука разделась перед камерой: пикантное фото

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Новый возлюбленный бывшей жены российского режиссера Федора Бондарчука Светланы — Сергей Харченко — опубликовал откровенный снимок своей избранницы.

Соответствующим фото он поделился в своих Instagram-сториз. На нем 50-летняя женщина позировала абсолютно голой, прикрыв интимные части тела полотенцем.

"Я люблю тебя, детка", — написал Харченко.

Сергей Харченко и Светлана Бондарчук

Сергей Харченко и Светлана Бондарчук

Фото: instagram/sirg74

Светлана Бондарчук

Светлана Бондарчук

Фото: instagram/sirg74

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Отметим, что по некоторым данным, в ближайшее время Светлана Бондарчук снова выйдет замуж. Одной из примет радостного события является появление кольца с бриллиантом на безымянном пальце женщины.

Светлана Бондарчук

Светлана Бондарчук

Фото: instagram/a030aa

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 51-летняя российская актриса Ольга Кабо поделилась с поклонниками пикантным фото. На нем звезда позировала лежа на берегу моря в купальнике, продемонстрировав соблазнительные формы.

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Персона
Светлана Бондарчук
Место
Россия
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