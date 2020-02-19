50-летняя Бледанс засветила идеальное тело в коротком топе. Фото

Российская актриса Эвелина Бледанс похвасталась шикарной фигурой в коротком топе.
Так, на своей странице в Instagram 50-летняя знаменитость опубликовала новый соблазнительный снимок.
Эвелина Бледанс
hyser.com.ua
На фотографии Бледанс позирует в белом пиджаке, под который надела крохотный черный топ. Такой наряд выгодно подчеркнул роскошные формы актрисы, акцентировав внимание на подтянутом прессе Эвелины.
Поклонники, увидев фото, пришли в восторг от фигуры Бледанс. Кроме того, некоторые пользователи сравнили знаменитость с голливудской актрисой Анджелиной Джоли.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Эвелина Бледанс разделась перед камерой на отдыхе. Звезда показала фото, на котором позировала в купальнике, закидывая, как в голливудских фильмах, волосы назад.
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