50-летняя Бледанс засветила идеальное тело в коротком топе. Фото

Российская актриса Эвелина Бледанс похвасталась шикарной фигурой в коротком топе.

Так, на своей странице в Instagram 50-летняя знаменитость опубликовала новый соблазнительный снимок.

Эвелина Бледанс hyser.com.ua

На фотографии Бледанс позирует в белом пиджаке, под который надела крохотный черный топ. Такой наряд выгодно подчеркнул роскошные формы актрисы, акцентировав внимание на подтянутом прессе Эвелины.

Поклонники, увидев фото, пришли в восторг от фигуры Бледанс. Кроме того, некоторые пользователи сравнили знаменитость с голливудской актрисой Анджелиной Джоли.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Эвелина Бледанс разделась перед камерой на отдыхе. Звезда показала фото, на котором позировала в купальнике, закидывая, как в голливудских фильмах, волосы назад.

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