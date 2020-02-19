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19 февраля • обновлено в 08:02
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50-летняя Бледанс засветила идеальное тело в коротком топе. Фото

1.2т
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Российская актриса Эвелина Бледанс похвасталась шикарной фигурой в коротком топе.

Так, на своей странице в Instagram 50-летняя знаменитость опубликовала новый соблазнительный снимок.

Эвелина Бледанс

Эвелина Бледанс

hyser.com.ua

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На фотографии Бледанс позирует в белом пиджаке, под который надела крохотный черный топ. Такой наряд выгодно подчеркнул роскошные формы актрисы, акцентировав внимание на подтянутом прессе Эвелины.

Поклонники, увидев фото, пришли в восторг от фигуры Бледанс. Кроме того, некоторые пользователи сравнили знаменитость с голливудской актрисой Анджелиной Джоли.

50-летняя Бледанс засветила идеальное тело в коротком топе
50-летняя Бледанс засветила идеальное тело в коротком топе
50-летняя Бледанс засветила идеальное тело в коротком топе
50-летняя Бледанс засветила идеальное тело в коротком топе
50-летняя Бледанс засветила идеальное тело в коротком топе
50-летняя Бледанс засветила идеальное тело в коротком топе

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Эвелина Бледанс разделась перед камерой на отдыхе. Звезда показала фото, на котором позировала в купальнике, закидывая, как в голливудских фильмах, волосы назад.

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Автор
Анна Михно
Персона
Эвелина Бледанс
Место
Россия
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