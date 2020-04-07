50-летняя Билык снялась в откровенной фотосессии

Украинская певица Ирина Билык, которой недавно исполнилось 50 лет, снялась в откровенной фотосессии.
Соответствующие снимки были опубликованы изданием "КАРАВАН историй". На одном из них Билык позировала в сексуальном белье, продемонстрировав "пятую точку".
Ирина Билык
Фото: karavan.ua
Ирина Билык продемонстрировала "пятую точку"
Фото: karavan.ua
На других фото звезда позировала в лакированном плаще черного цвета, оголив плечи. Отметим, что она также дополнила свой образ шляпой.
Ирина Билык оголила плечи
Фото: karavan.ua
Ирина Билык сексуально позирует на камеру
Фото: karavan.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Наталья Могилевская опубликовала пикантное фото, на котором показала поцелуй в губы с Ириной Билык.
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