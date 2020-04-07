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7 апреля • обновлено в 23:20
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50-летняя Билык снялась в откровенной фотосессии

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Украинская певица Ирина Билык, которой недавно исполнилось 50 лет, снялась в откровенной фотосессии.

Соответствующие снимки были опубликованы изданием "КАРАВАН историй". На одном из них Билык позировала в сексуальном белье, продемонстрировав "пятую точку".

Ирина Билык

Ирина Билык

Фото: karavan.ua

Ирина Билык продемонстрировала "пятую точку"

Ирина Билык продемонстрировала "пятую точку"

Фото: karavan.ua

На других фото звезда позировала в лакированном плаще черного цвета, оголив плечи. Отметим, что она также дополнила свой образ шляпой.

Ирина Билык оголила плечи

Ирина Билык оголила плечи

Фото: karavan.ua

Ирина Билык сексуально позирует на камеру

Ирина Билык сексуально позирует на камеру

Фото: karavan.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Наталья Могилевская опубликовала пикантное фото, на котором показала поцелуй в губы с Ириной Билык.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Ирина Билык
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес шоу
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