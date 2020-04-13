50-летняя Билык растрогала сеть новым фото с 4-летним сыном

Украинская певица Ирина Билык восхитила поклонников снимком со своим четырехлетним сыном Табризом.

Соответствующий кадр 50-летняя звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала в длинном черном наряде с белоснежной шляпой на голове. Маленький Табриз выглядел не менее стильно: он был одет для фото в темные джинсы, белую рубашку и пиджак. Отметим, что певица и ее сын приняли участие в фотосессии для журнала "Woman magazine".

Ирина Билык Фото: instagram/bilyk_iryna

"Недавно в интервью журнала "Woman magazine" я сказала, что лучший подарок в моей жизни – это мои сыновья! А какой подарок для вас самый лучший в жизни?" – подписала публикацию Билык.

Ирина Билык с сыном Табризом Фото: instagram/bilyk_iryna

Поклонники пришли в восторг от новой публикации певицы. Они засыпали Билык и ее сына комплиментами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ирина Билык ошарашила поклонников откровением о расставании.

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