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13 апреля • обновлено в 20:09
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50-летняя Билык растрогала сеть новым фото с 4-летним сыном

1.5т
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Украинская певица Ирина Билык восхитила поклонников снимком со своим четырехлетним сыном Табризом.

Соответствующий кадр 50-летняя звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала в длинном черном наряде с белоснежной шляпой на голове. Маленький Табриз выглядел не менее стильно: он был одет для фото в темные джинсы, белую рубашку и пиджак. Отметим, что певица и ее сын приняли участие в фотосессии для журнала "Woman magazine".

Ирина Билык

Ирина Билык

Фото: instagram/bilyk_iryna

"Недавно в интервью журнала "Woman magazine" я сказала, что лучший подарок в моей жизни – это мои сыновья! А какой подарок для вас самый лучший в жизни?" – подписала публикацию Билык.

Ирина Билык с сыном Табризом

Ирина Билык с сыном Табризом

Фото: instagram/bilyk_iryna

Поклонники пришли в восторг от новой публикации певицы. Они засыпали Билык и ее сына комплиментами.

50-летняя Билык растрогала сеть новым фото с 4-летним сыном
50-летняя Билык растрогала сеть новым фото с 4-летним сыном
50-летняя Билык растрогала сеть новым фото с 4-летним сыном
50-летняя Билык растрогала сеть новым фото с 4-летним сыном

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ирина Билык ошарашила поклонников откровением о расставании.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Ирина Билык
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес шоу
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