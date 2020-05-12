50-летняя Билык поразила сменой имиджа: сеть в восторге

Популярная украинская певица Ирина Билык поэкспериментировала со своим имиджем.

Фотографией в новом образе 50-летняя знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Ирина Билык Instagram @bilyk_iryna

На снимке Билык позирует с короткой стрижкой и в стильном синем брючном костюме. Кроме того, Ирина сфотографирована в дерзкой позе, сидя на стуле.

"Карантин на всех повлиял по разному. А какие изменения произошли у вас в период карантина?", – написала под фотографией знаменитость.

Поклонники, увидев Билык в новом имидже, пришли в восторг от внешнего вида звезды. В комментариях пользователи засыпали артистку комплиментами.

"Вам очень идет такой стиль, подчеркивает вашу фигуру", "Какой образ шикарный", "Это модно и очень стильно", – восхищались поклонники.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ирина Билык призналась, что находясь в браке с шоуменом Дмитрией Коляденко, чувствовала, что "может умереть от его рук".