50-летний муж Королевой Тарзан снялся абсолютно голым: пикантное фото

Муж украинской певицы Наташи Королевой, которой СБУ запретила въезд в страну, Сергей Глушко (Тарзан) поделился с поклонниками очередным обнаженным фото.
Так, на нем 50-летний мужчина позировал со спины возле окна, продемонстрировав "пятую точку". Соответствующий снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.
Сергей Глушко (Тарзан)
Фото: instagram/tarzan___official
"Чем порадует новый день? Солнце – уже неплохо. Всем здоровья и здравомыслия", – написал Сергей.
Сергей Глушко (Тарзан)
Фото: instagram/tarzan___official
Отметим, что поклонники бурно отреагировали на публикацию мужчины. Они засыпали его комплиментами.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Глушко (Тарзан) устроил голые танцы с посторонней женщиной на глазах у своей супруги, певицы Наташи Королевой.
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