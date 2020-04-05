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5 апреля • обновлено в 10:12
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50-летний муж Королевой Тарзан снялся абсолютно голым: пикантное фото

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Муж украинской певицы Наташи Королевой, которой СБУ запретила въезд в страну, Сергей Глушко (Тарзан) поделился с поклонниками очередным обнаженным фото.

Так, на нем 50-летний мужчина позировал со спины возле окна, продемонстрировав "пятую точку". Соответствующий снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.

Сергей Глушко (Тарзан)

Сергей Глушко (Тарзан)

Фото: instagram/tarzan___official

"Чем порадует новый день? Солнце – уже неплохо. Всем здоровья и здравомыслия", – написал Сергей.

Сергей Глушко (Тарзан)

Сергей Глушко (Тарзан)

Фото: instagram/tarzan___official

Отметим, что поклонники бурно отреагировали на публикацию мужчины. Они засыпали его комплиментами.

50-летний муж Королевой Тарзан снялся абсолютно голым: пикантное фото
50-летний муж Королевой Тарзан снялся абсолютно голым: пикантное фото
50-летний муж Королевой Тарзан снялся абсолютно голым: пикантное фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Глушко (Тарзан) устроил голые танцы с посторонней женщиной на глазах у своей супруги, певицы Наташи Королевой.

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Автор
Кристина Долматова
Персоны
Сергей Глушко (Тарзан) Наташа Королева
Теги
шоу шоу-бизнес
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