50-летний муж Королевой разделся на камеру: горячее фото

Муж украинской певицы Наташи Королевой, которой СБУ запретила въезд в страну, Сергей Глушко (Тарзан) показал пикантное фото.

Снимок 50-летний мужчина опубликовал на своей странице в Instagram.

Сергей Глушко (Тарзан) Instagram @tarzan___official

Так, в кадре Глушко позирует с обнаженным торсом в тренажерном зале.

Сергей Глушко (Тарзан) Instagram @tarzan___official

Кроме того, Сергей поделился и другими фотографиями, на которых позирует в полосатых шортах.

Сергей Глушко (Тарзан) Instagram @tarzan___official

Сергей Глушко (Тарзан) Instagram @tarzan___official

Снимки вызвали бурную реакцию у его подписчиков. В частности, многие пришли в восторг от провокационных фото мужчины.

"Отлично получилось", "Сергей любому молодому фору даст! Супер", "Просто шикарно", "Красивый", – писали пользователи в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Наташа Королева пошутила над родным языком и угодила в скандал.

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