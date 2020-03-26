50-летний муж Королевой разделся на камеру: горячее фото

Муж украинской певицы Наташи Королевой, которой СБУ запретила въезд в страну, Сергей Глушко (Тарзан) показал пикантное фото.
Снимок 50-летний мужчина опубликовал на своей странице в Instagram.
Сергей Глушко (Тарзан)
Instagram @tarzan___official
Так, в кадре Глушко позирует с обнаженным торсом в тренажерном зале.
Сергей Глушко (Тарзан)
Instagram @tarzan___official
Кроме того, Сергей поделился и другими фотографиями, на которых позирует в полосатых шортах.
Сергей Глушко (Тарзан)
Instagram @tarzan___official
Сергей Глушко (Тарзан)
Instagram @tarzan___official
Снимки вызвали бурную реакцию у его подписчиков. В частности, многие пришли в восторг от провокационных фото мужчины.
"Отлично получилось", "Сергей любому молодому фору даст! Супер", "Просто шикарно", "Красивый", – писали пользователи в комментариях.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Наташа Королева пошутила над родным языком и угодила в скандал.
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