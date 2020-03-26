Главная Новости
26 марта • обновлено в 08:51
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

50-летний муж Королевой Тарзан разделся на камеру: горячее фото

3.7т
Читать материал на украинском

Муж украинской певицы Наташи Королевой, которой СБУ запретила въезд в страну, Сергей Глушко (Тарзан) показал пикантное фото.

Снимок 50-летний мужчина опубликовал на своей странице в Instagram.

Сергей Глушко (Тарзан)

Сергей Глушко (Тарзан)

Instagram @tarzan___official

Так, в кадре Глушко позирует с обнаженным торсом в тренажерном зале.

Сергей Глушко (Тарзан)

Сергей Глушко (Тарзан)

Instagram @tarzan___official

Кроме того, Сергей поделился и другими фотографиями, на которых позирует в полосатых шортах.

Сергей Глушко (Тарзан)

Сергей Глушко (Тарзан)

Instagram @tarzan___official

Сергей Глушко (Тарзан)

Сергей Глушко (Тарзан)

Instagram @tarzan___official

Снимки вызвали бурную реакцию у его подписчиков. В частности, многие пришли в восторг от провокационных фото мужчины.

"Отлично получилось", "Сергей любому молодому фору даст! Супер", "Просто шикарно", "Красивый", – писали пользователи в комментариях.

50-летний муж Королевой разделся на камеру: горячее фото
50-летний муж Королевой разделся на камеру: горячее фото
50-летний муж Королевой разделся на камеру: горячее фото
50-летний муж Королевой разделся на камеру: горячее фото
50-летний муж Королевой разделся на камеру: горячее фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Наташа Королева пошутила над родным языком и угодила в скандал.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Анна Михно
Персоны
Наташа Королева Сергей Глушко (Тарзан)
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
4
Смешно
0
Интересно
0
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги