50-летний голливудский актер вышел в свет в эффектном платье: самые скандальные образы

Американский актер Билли Портер появился на красной дорожке в эффектном пышном платье.

Такой наряд мужчина выбрал для церемонии Critics’ Choice Awards, которая состоялась на днях в Санта-Монике. Примечательно, что Портер уже не впервые выходит на красную дорожку в эпатажных нарядах. OBOZREVATEL предлагает вспомнить самые скандальные выходы звезды.

Билли Портер на Critics’ Choice Awards Getty

Так, в этот раз перед фотографами Билли появился в мятном наряде Hogan McLaughlin с геометрическим лифом и широким низом. А руки и плечи актера были украшены разноцветными бабочками.

Образ Билли Портера дополнили желтый маникюр и массивные серебристые украшения – браслеты, кольца и колье.

Билли Портер на Critics’ Choice Awards Getty

Билли Портер на Critics’ Choice Awards Getty

Не менее ярким было появление Билли на "Оскаре". Тогда актер вышел на красную дорожку в платье-смокинге.

Билли Портер на "Оскаре" Getty

На 20th Annual AFI Awards Портер появился в нежно-розовом объемном платье.

Билли Портер на 20th Annual AFI Awards Getty

Для "Золотого глобуса" актер выбрал костюм с полупрозрачной рубашкой и накидкой с ярко-розовой подкладкой.

Билли Портер "Золотом глобусе" Getty

Кроме того, Билли любит эпатировать публику своими нарядами не только на громких церемониях, но и на светских вечеринках, а также в обычной жизни.

Билли Портер Getty

Билли Портер Getty

Билли Портер Getty

Билли Портер Getty

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Рита Ора попала в неловкую ситуацию во время съемок на одном из пляжей в Майами. Так, девушка надела желтое платье, но из-за сильного ветра оно задралось и оголило ее ягодицы.

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