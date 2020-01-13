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13 января • обновлено в 16:33
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50-летний голливудский актер вышел в свет в эффектном платье: самые скандальные образы

1.3т
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Американский актер Билли Портер появился на красной дорожке в эффектном пышном платье.

Такой наряд мужчина выбрал для церемонии Critics’ Choice Awards, которая состоялась на днях в Санта-Монике. Примечательно, что Портер уже не впервые выходит на красную дорожку в эпатажных нарядах. OBOZREVATEL предлагает вспомнить самые скандальные выходы звезды.

Билли Портер на Critics’ Choice Awards

Билли Портер на Critics’ Choice Awards

Getty

Новости
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Так, в этот раз перед фотографами Билли появился в мятном наряде Hogan McLaughlin с геометрическим лифом и широким низом. А руки и плечи актера были украшены разноцветными бабочками.

Образ Билли Портера дополнили желтый маникюр и массивные серебристые украшения – браслеты, кольца и колье.

Билли Портер на Critics’ Choice Awards

Билли Портер на Critics’ Choice Awards

Getty

Билли Портер на Critics’ Choice Awards

Билли Портер на Critics’ Choice Awards

Getty

Не менее ярким было появление Билли на "Оскаре". Тогда актер вышел на красную дорожку в платье-смокинге.

Билли Портер на "Оскаре"

Билли Портер на "Оскаре"

Getty

На 20th Annual AFI Awards Портер появился в нежно-розовом объемном платье.

Билли Портер на 20th Annual AFI Awards

Билли Портер на 20th Annual AFI Awards

Getty

Для "Золотого глобуса" актер выбрал костюм с полупрозрачной рубашкой и накидкой с ярко-розовой подкладкой.

Билли Портер "Золотом глобусе"

Билли Портер "Золотом глобусе"

Getty

Кроме того, Билли любит эпатировать публику своими нарядами не только на громких церемониях, но и на светских вечеринках, а также в обычной жизни.

Билли Портер

Билли Портер

Getty

Билли Портер

Билли Портер

Getty

Билли Портер

Билли Портер

Getty

Билли Портер

Билли Портер

Getty

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Рита Ора попала в неловкую ситуацию во время съемок на одном из пляжей в Майами. Так, девушка надела желтое платье, но из-за сильного ветра оно задралось и оголило ее ягодицы.

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Автор
Анна Михно
Место
США
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