49-летняя российская певица, дочь примадонны Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте взбудоражила сеть игривым снимком в купальнике.

Так, Орбакайте в Stories на личной странице в Instagram поделилась фотографией в бикини, которую сделала в июне 2019 года.

Кадр был сделан в Майами, США, где в настоящий момент она живет вместе с дочкой Клавдией и мужем бизнесменом Михаилом Земцовым.

49-летняя Орбакайте похвасталась телом в купальнике. Фото Instagram Кристины Орбакайте

Отметим, что в Соединенные Штаты звезда перебралась после знакомства с супругом, который жил там с детства. С Михаилом Земцовым дочь Аллы Пугачевой расписалась в 2005 году. Отношения с музыкантом Владимиром Пресняковым и миллионером Русланом Байсаровым у певицы были гражданскими. От них у Орбакайте родилось двое сыновей – Никита Пресняков и Дени Байсаров.

Стоит отметить, что подобные снимки – редкий случай для Орбакайте, артистка крайне редко выставляет на показ свое тело.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками архивным снимком, на котором позировала в необычном образе.