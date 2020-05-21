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21 мая • обновлено в 10:57
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49-летняя Кудрявцева удивила архивным фото: как выглядела звезда в молодости

7.1т
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Российская телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала архивное фото, на котором она позирует с темными волосами.

Соответствующая фотография появилась на личной странице знаменитости в Instagram.

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева

Instagram @leratv

Так, на раритетном снимке Кудрявцева сфотографирована с короткими темными локонами и ярким макияжем. Рядом с ней на фото стоит актер Гоша Куценко. Такой фотографией Лера поздравила артиста с днем рождения.

"Гоша, с днем рождения, братишка! Это вроде 95-96 год, если не ошибаюсь. Мы знаем, конечно, друг друга не так давно, всего лишь каких-то 25 лет. Ты такой же, как и тогда: добрый, веселый разгильдяй. Будь счастлив каждую секунду и оставайся всегда таким! Люблю тебя!", – написала Лера.

Лера Кудрявцева в молодости

Лера Кудрявцева в молодости

Instagram @leratv

Архивный снимок вызвал бурную реакцию у поклонников. В частности, в комментариях пользователи принялись обсуждать внешний вид Кудрявцевой.

49-летняя Кудрявцева удивила архивным фото: как выглядела звезда в молодости
49-летняя Кудрявцева удивила архивным фото: как выглядела звезда в молодости
49-летняя Кудрявцева удивила архивным фото: как выглядела звезда в молодости
49-летняя Кудрявцева удивила архивным фото: как выглядела звезда в молодости
49-летняя Кудрявцева удивила архивным фото: как выглядела звезда в молодости
49-летняя Кудрявцева удивила архивным фото: как выглядела звезда в молодости

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Лера Кудрявцева подала в суд на скандального продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина, который оскорбил ее.

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Автор
Анна Михно
Персона
Лера Кудрявцева
Место
Россия
Тег
Новости России
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