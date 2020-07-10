49-летняя Кудрявцева похвасталась телом в купальнике. Фото

Российская телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками новыми фото с двухлетней дочерью Машей, где они позируют в одинаковых черно-белых купальниках у бассейна.

Семейные снимки с прошлого отпуска в Адлере (Сочи, Россия) звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Кудрявцева дополнила образ цепочкой и солнцезащитными очками цвета металлик. Для дочери Маши выбрала шапочку розового цвета и похожую цепочку.

Лера Кудрявцева с дочерью Instagram @leratv

"5 дней в Москве, а уже хочется обратно на море. Куда у нас в России можно еще съездить? Сочи-Крым ясно, где озера, реки и комфорт?" – попросила телеведущая советы в подписчиков.

Пользователи соцсети сразу начали ей советовать интересные места для отдыха в России: Горный Алтай, Башкирия, Дон, Карелия, круиз по Волге, Бирюзювая Катунь и другие варианты. Пока не известно, какой из перечисленных маршрутов заинтересовал телезвезду.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леру Кудрявцеву раскритиковали в сети из-за фото в прозрачной блузке с рюшами и длинной юбке.