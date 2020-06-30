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49-летняя Анита Цой срочно госпитализирована: у певицы коронавирус

Ева Романова
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Анита Цой госпитализирована (фото: ТАСС)

Анита Цой госпитализирована (фото: ТАСС).

Популярная российская певица Анита Цой срочно госпитализирована в одну из клиник Москвы с коронавирусом.

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Информацию о болезни 49-летней артистки подтвердила ее пресс-секретарь артистки Анна Кружель. Официальные подробности о состоянии Цой пока не разглашаются, пишет РИА Новости.

Анита Цой заразилась коронавирусом

Анита Цой заразилась коронавирусом "Московский комсомолец"

"Анита госпитализирована в одну из московских городских больниц с диагнозом COVID-19", – сообщила менеджер.

Она отметила, что с первых дней пандемии Анита соблюдала самоизоляцию и все меры предосторожности, поэтому ей трудно сказать, где звезда могла заразиться.

Кружель оценила состояние Аниты Цой как "серьезное, но не безнадежное".

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