49-летняя Анита Цой срочно госпитализирована: у певицы коронавирус
Анита Цой госпитализирована (фото: ТАСС).
Популярная российская певица Анита Цой срочно госпитализирована в одну из клиник Москвы с коронавирусом.
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Информацию о болезни 49-летней артистки подтвердила ее пресс-секретарь артистки Анна Кружель. Официальные подробности о состоянии Цой пока не разглашаются, пишет РИА Новости.
Анита Цой заразилась коронавирусом "Московский комсомолец"
"Анита госпитализирована в одну из московских городских больниц с диагнозом COVID-19", – сообщила менеджер.
Она отметила, что с первых дней пандемии Анита соблюдала самоизоляцию и все меры предосторожности, поэтому ей трудно сказать, где звезда могла заразиться.
Кружель оценила состояние Аниты Цой как "серьезное, но не безнадежное".
Как сообщал ранее OBOZREVATEL:
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Остальные члены ее семьи, включая президента Владимира Зеленского и детей, также сдали тесты на CОVID-19. Они показали отрицательный результат.
16 июня Елену Зеленскую госпитализировали. У нее диагностировали двустороннюю пневмонию.