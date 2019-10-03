49-летний Маликов заявил об еще одном ребенке

49-летний российский певец Дмитрий Маликов заявил о том, что хочет завести еще одного ребенка.

Сейчас у артиста растут сын Марк и дочь Стефания. Кроме того, у него есть и внуки, пишет "СтарХит".

Дмитрий Маликов КП

"Это такое счастье... Конечно, не хочу ничего загадывать, но был бы не против. Хотя, я ведь уже дедушка! У нашей старшей 34-летней дочери Ольги уже двое малышей. Она училась в МГИМО, а сейчас работает фотографом, снимает для журналов. Да и все лучшие мои кадры ею сделаны", — заметил Маликов.

Дмитрий Маликов и его сын Марк Hello!

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинская секс-бомба Анна Седокова и российский певец, звезда 90-х Дмитрий Маликов презентовали совместную песню. Пользователи сети раскритиковали артиста за сотрудничество со скандальной Седоковой, попросив "не опускаться до ее уровня".

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