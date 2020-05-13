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13 мая • обновлено в 16:28
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48-летняя Снежана Егорова в третий раз стала бабушкой

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Украинская телеведущая Снежана Егорова в третий раз стала бабушкой – ее старшая дочь Стася Ровинская 12 мая родила девочку.

О пополнении в семье 48-летняя Егорова сообщила лично на своей странице в Facebook.

"У нас сегодня появилась Эмма", – написала Егорова, обнародовав фото со старшей дочкой и ее мужем, Ярославом Ровинским.

Молодая мама подтвердила, что родила дочку, опубликовав первое фото с новорожденной девочкой.

"Спасибо всем за поздравления. Эмма прекрасна", – написала Стася.

Стася Ровинская родила дочь

Стася Ровинская родила дочь

Фото: facebook/stacy.egorova

Стася Ровинская с новорожденной дочерью

Стася Ровинская с новорожденной дочерью

Фото: facebook/stacy.egorova

Напомним, что Стася Ровинская и ее супруг режиссер Ярослав Ровинский воспитывают еще двоих детей. Первенец Эван появился в январе 2014 года. А спустя два года, в 2016-м, девушка родила мальчика с не менее интересным именем – Эней.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинская актриса Ольга Сумская стала бабушкой – у ее дочери Антонины Паперной и ее супруга Владимира Яглича родился второй ребенок.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Снежана Егорова
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес шоу
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