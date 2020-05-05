48-летний Маск стал отцом в шестой раз: первое фото малыша

Американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Граймс (Клэр Элис Буше).
О пополнении в семье Маск лично сообщила на своей странице в Twitter, прикрепив к публикации фото с новорожденным.
Илон Маск
Фото: REUTERS
"Несколько часов назад. Мама и ребенок в порядке", – написал он.
Илон Маск стал отцом в шестой раз
Фото: twitter/elonmusk
Отметим, что у 32-летней певицы Граймс это первый ребенок. 48-летний Маск уже имеет пятерых детей от первого брака с Жюстин Уилсон.
Илон Маск и певица Граймс
Фото: gq.ru
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что популярный голливудский актер Ричард Гир в третий раз стал отцом.
С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.