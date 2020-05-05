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5 мая • обновлено в 11:29
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48-летний Маск стал отцом в шестой раз: первое фото малыша

1.8т
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Американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Граймс (Клэр Элис Буше).

О пополнении в семье Маск лично сообщила на своей странице в Twitter, прикрепив к публикации фото с новорожденным.

Илон Маск

Илон Маск

Фото: REUTERS

"Несколько часов назад. Мама и ребенок в порядке", – написал он.

Илон Маск стал отцом в шестой раз

Илон Маск стал отцом в шестой раз

Фото: twitter/elonmusk

Отметим, что у 32-летней певицы Граймс это первый ребенок. 48-летний Маск уже имеет пятерых детей от первого брака с Жюстин Уилсон.

Илон Маск и певица Граймс

Илон Маск и певица Граймс

Фото: gq.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что популярный голливудский актер Ричард Гир в третий раз стал отцом.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Илон Маск
Теги
шоу-бизнес шоу
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