48-летний Эктор Хименес-Браво вызвал в сети ажиотаж обнаженными фото

Судья популярного шоу "МастерШеф" 48-летний Эктор Хименес-Браво поделился с поклонниками пикантными снимками с отдыха в Египте.

Мужчина несколько недель назад вернулся с отпуска, но на своей странице в Instagram продолжает хвастаться своим подтянутым телом (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Каждый день я вспоминаю то, как тепло меня встречали в отеле, как вкусно кормили изысканными блюдами от шефа. Еще несколько лет назад и представить не мог, как сильно меня покорит Египет со своим непревзойденным подводным миром и гостеприимством людей. Я счастлив, что в моем телефоне осталась сотня снимков, которые я могу пересматривать и погружаться снова и снова в прекрасные воспоминания. И конечно я еще долго буду делиться этими воспоминаниями с вами", – написал Эктор.

Подписчики звезды пришли в восторг от увиденных фото и засыпали мужчину комплиментами.

"Вы очень красивый мужчина", "Красивый, сексуальный мужчина", "Ого!", "Вау! Огонь, бомба!", "Очень красивое тело", "Какой импозантный мужчина", – пишут пользователи сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, судья популярного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво нарвался на критику в сети из-за откровенного фото.