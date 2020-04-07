47-летняя звезда Reflex похвасталась телом в купальнике

Российская певица и солистка группы Reflex Ирина Нельсон засветила роскошное тело в купальнике.

Соответствующая фотография была опубликована на личной странице знаменитости в Instagram.

Ирина Нельсон Instagram @irinanelson

Так, на фото Ирина позирует в соблазнительном светлом купальнике. На бедра Нельсон повязала разноцветные шелковые ленты.

В кадре звезда продемонстрировала стройную фигуру, и поинтересовалась у поклонников, стоит ли ей держать форму или сейчас модно plus-size.

"Мне продолжать держать форму или как сейчас модно стать типа "натуральная милота" плюс сайз? Важно все же быть мне той, кем я есть? А ведь я склонна к полноте... Честно! И, чтобы быть постоянно в форме, я каждый день уже очень много лет лишаю себя чего-то вкусного или не смотрю сериальчики, а вкалываю на йоге. Или это для вас не важно, и если я через пару месяцев превращусь в миленькую, пухленькую коробочку без талии, то вы меня не разлюбите?", – интересуется Ирина.

Примечательно, что мнения поклонников разделились. Так, одни считают, что внешний вид артиста не важен, другие же, наоборот, восхитились фигурой Нельсон.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в Москве, показала аппетитные формы в соблазнительном купальнике.

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