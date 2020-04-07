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7 апреля • обновлено в 14:57
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47-летняя звезда Reflex похвасталась телом в купальнике

3.1т
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Российская певица и солистка группы Reflex Ирина Нельсон засветила роскошное тело в купальнике.

Соответствующая фотография была опубликована на личной странице знаменитости в Instagram.

Ирина Нельсон

Ирина Нельсон

Instagram @irinanelson

Так, на фото Ирина позирует в соблазнительном светлом купальнике. На бедра Нельсон повязала разноцветные шелковые ленты.

В кадре звезда продемонстрировала стройную фигуру, и поинтересовалась у поклонников, стоит ли ей держать форму или сейчас модно plus-size.

"Мне продолжать держать форму или как сейчас модно стать типа "натуральная милота" плюс сайз? Важно все же быть мне той, кем я есть? А ведь я склонна к полноте... Честно! И, чтобы быть постоянно в форме, я каждый день уже очень много лет лишаю себя чего-то вкусного или не смотрю сериальчики, а вкалываю на йоге. Или это для вас не важно, и если я через пару месяцев превращусь в миленькую, пухленькую коробочку без талии, то вы меня не разлюбите?", – интересуется Ирина.

Примечательно, что мнения поклонников разделились. Так, одни считают, что внешний вид артиста не важен, другие же, наоборот, восхитились фигурой Нельсон.

47-летняя звезда Reflex похвасталась телом в купальнике
47-летняя звезда Reflex похвасталась телом в купальнике
47-летняя звезда Reflex похвасталась телом в купальнике
47-летняя звезда Reflex похвасталась телом в купальнике
47-летняя звезда Reflex похвасталась телом в купальнике

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в Москве, показала аппетитные формы в соблазнительном купальнике.

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Автор
Анна Михно
Место
Россия
Тег
Новости России
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