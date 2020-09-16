47-летний актер Джуд Лоу стал отцом в шестой раз

Британский актер театра и кино Джуд Лоу признался, что стал отцом в шестой раз.

О пополнении в семье 47-летний артист рассказал в YouTube-шоу Джимми Фэллона, подчеркнув, что они с супругой Филипп Коэн очень счастливы (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Это действительно потрясающе. Мы чувствуем себя счастливыми, потому что мы как раз оказались в том времени, когда мы могли, как семья, просто гнездиться и наслаждаться обществом друг друга и каждым днем вместе", – заявил Лоу, назвав беременность и роды во время пандемии "весьма необычным опытом".

Для второй супруги актера ребенок стал первенцем. У самого Лоу есть пятеро детей: трое от первого брака с актрисой Сэди Фрост (Рафферти, Руди и Айрис). Также актер стал отцом девочки Софии в 2009 году от Саманты Берк, и девочки Ады от Кэтрин Гардинг в 2015 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 79-летний Эммануил Виторган стал отцом в 4-й раз. Актер сообщил, что у него родилась еще одна дочь.

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