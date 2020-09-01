Звезда российского сериала "Воронины", сыгравшая в нем главную роль домохозяйки Веры, актриса Екатерина Волкова поделилась с поклонниками пикантным фото.

Так, на нем 46-летняя знаменитость позировала в черном купальнике, продемонстрировав стройную фигуру. Соответствующий снимок Волкова опубликовала на личной странице в Instagram.

"Последний день лета и 28 градусов тепла в Москве. Ну, не подарок ли? Пишите, какая погода сегодня в вашем городе", – прокомментировала публикацию актриса.

Звезда "Ворониных" показала стройную фигуру в купальнике (Instagram Екатерины Волковой)

Отметим, что пикантный снимок Волковой вызвал восторг поклонников. Они засыпали звезду комплиментами.

"Очень красивая", "Шикарная, Катя", "Приятная, милая, сексуальная", "Фигура – бомба", – написали люди.

46-летняя звезда "Ворониных" показала стройную фигуру в купальнике. Фото

46-летняя звезда "Ворониных" показала стройную фигуру в купальнике. Фото

46-летняя звезда "Ворониных" показала стройную фигуру в купальнике. Фото

46-летняя звезда "Ворониных" показала стройную фигуру в купальнике. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее актриса Екатерина Волкова признавалась, что хотела покончить жизнь самоубийством. Артистка заявляла, что до такого состояния ее довели сложные отношения с мужем и угроза развода.

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