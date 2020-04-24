46-летняя звезда из РФ показала откровенное фото в странном образе

Российская актриса Екатерина Волкова удивила соблазнительной фотографией, на которой засветила стройное тело. Артистка позировала в образе древнегреческой богини Гекаты.

Так, пикантный снимок появился на личной странице знаменитости в социальной сети Instagram.

instagram.com/volkovawolka

"Это я в роли богини Гекаты, древнегреческой богини лунного света и магии в проекте "Боги Олимпа". Вспоминаю нашу съемку в Греции - это было восхитительно", - подписала фото актриса.

Отметим, что Волкова часто публикует откровенные фото, чем радует своих поклонников.

instagram.com/volkovawolka

instagram.com/volkovawolka

instagram.com/volkovawolka

Как ранее писал OBOZREVATEL, известная российская актриса Яна Кошкина взбудоражила поклонников пикантным фото, на котором засветила пышную грудь.

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