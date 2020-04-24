46-летняя звезда из РФ показала откровенное фото в странном образе

Российская актриса Екатерина Волкова удивила соблазнительной фотографией, на которой засветила стройное тело. Артистка позировала в образе древнегреческой богини Гекаты.
Так, пикантный снимок появился на личной странице знаменитости в социальной сети Instagram.
instagram.com/volkovawolka
"Это я в роли богини Гекаты, древнегреческой богини лунного света и магии в проекте "Боги Олимпа". Вспоминаю нашу съемку в Греции - это было восхитительно", - подписала фото актриса.
Листая фотоальбом;)) Это я в роли Богини Гекаты ;))) древнегреческой богини лунного света и магии в проекте "Боги Олимпа" прекрасной @vika_verdun , Вика , вспоминаю нашу съемку в Греции - это было восхитительно 😍 Сейчас бы не разделась наверное так 🤦🏻♀️😆 , это надо дней 10 поголодать и побегать каждый день по 7 км. Сейчас все переживают о том , что наберут вес после самоизоляции . Я не исключение,но самое для меня действенное это не есть после 6 и хотя бы один раз в день вспотеть - кардио нагрузка +нет сахару и мучному . Встала сейчас на весы 🤦🏻♀️ и ахнула😱 - 67 кг, при моем росте 174 - чувствую я себя отлично , когда у меня 60! Вообщем, девочки, что делать, как убрать 7 кг ? Сразу скажу блины да , пекла , но съела 2 - остальные дети 🥰 #фигура #диета #спорт #екатеринаволкова #стройняшка #медузагоргона #чтосъестьчтобыпохудеть #рецептики #beautifulgirls
Отметим, что Волкова часто публикует откровенные фото, чем радует своих поклонников.
instagram.com/volkovawolka
instagram.com/volkovawolka
instagram.com/volkovawolka
Как ранее писал OBOZREVATEL, известная российская актриса Яна Кошкина взбудоражила поклонников пикантным фото, на котором засветила пышную грудь.
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