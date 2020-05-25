46-летняя супермодель раскрыла неожиданный и дешевый секрет молодости

46-летняя немецкая супермодель Хайди Клум раскрыла неожиданный секрет, который помогает ей сохранить молодость. По словам звезды, она умывается детским шампунем.

Об этом знаменитость рассказала в интервью изданию The Sun.

Хайди Клум goodhousekeeping.com

По словам Хайди, она умывается детским шампунем, стоимостью 1,5 фунта. Средство модель использует для очищения кожи лица.

Как говорит знаменитость, детский шампунь – нежный и эффективный. Он увлажняет кожу и не вреден для глаз.

Хайди Клум deadline.com

Кроме того, еще одним секретом молодости кожи модель назвала регулярное использование средств с защитой от солнца.

Хайди Клум theblast.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Хайди Клум стала посмешищем в сети из-за большой груди.