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25 мая • обновлено в 15:28
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46-летняя супермодель раскрыла неожиданный и дешевый секрет молодости

2.4т
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46-летняя немецкая супермодель Хайди Клум раскрыла неожиданный секрет, который помогает ей сохранить молодость. По словам звезды, она умывается детским шампунем.

Об этом знаменитость рассказала в интервью изданию The Sun.

Хайди Клум

Хайди Клум

goodhousekeeping.com

По словам Хайди, она умывается детским шампунем, стоимостью 1,5 фунта. Средство модель использует для очищения кожи лица.

Как говорит знаменитость, детский шампунь – нежный и эффективный. Он увлажняет кожу и не вреден для глаз.

Хайди Клум

Хайди Клум

deadline.com

Кроме того, еще одним секретом молодости кожи модель назвала регулярное использование средств с защитой от солнца.

Хайди Клум

Хайди Клум

theblast.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Хайди Клум стала посмешищем в сети из-за большой груди.

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Автор
Анна Михно
Персона
Хайди Клум
Место
Германия
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