46-летняя супермодель показала стройное тело в белье

Немецкая актриса, телеведущая и бывшая супермодель Хайди Клум продемонстрировала фолловерам стройную фигуру и показала, как проводит досуг во время режима самоизоляции.

Фото она разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

instagram.com/heidiklum

На размещенном снимке модель сидит на стуле в саду в белье и черных сетчатых колготках. Рядом стоит парикмахер Лоренцо Мартин и делает ей окрашивание волос. Стилист одет в черный защитный костюм, состоящий из маски, перчаток, очков, а также конструкции в виде зонта, закрепленной на животе.

"Дорогой, мы нашли способ это сделать! Высветление во время социального дистанцирования", — подписала пост Клум.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Хайди Клум опубликовала откровенное фото, на котором похвасталась идеальным телом.

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