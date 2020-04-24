46-летняя российская актриса Волкова соблазнила формами в откровенном наряде

Кристина Долматова Люди 04:20, 24.04.2020

Российская актриса Екатерина Волкова поделилась с поклонниками архивным фото, на котором она позировала в пикантном наряде.

Соответствующий снимок 46-летняя артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем Волкова была изображена в соблазнительном лифчике золотистого цвета и юбке с экстравагантным разрезом.

Екатерина Волкова
Фото: instagram/volkovawolka

"Это я в роли древнегреческой богини лунного света и магии Гекаты в проекте "Боги Олимпа", – написала Волкова.

Екатерина Волкова в откровенном наряде
Фото: instagram/volkovawolka

Поклонники пришли в восторг от пикантного фото звезды и засыпали ее комплиментами. Многие написали, что Волкова очень красивая и что у нее нереальная фигура.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Екатерины Волковой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Соблазнительная Екатерина Волкова
Фото: instagram/volkovawolka
Екатерина Волкова в пикантной фотосессии
Фото: instagram/volkovawolka
Екатерина Волкова в откровенном наряде
Фото: instagram/volkovawolka
Екатерина Волкова сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/volkovawolka
Соблазнительная Екатерина Волкова
Фото: instagram/volkovawolka

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 53-летнюю популярную российскую певицу 90-х Наталью Штурм разгромили в сети из-за пошлого фото, на котором она позировала в белье.

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