Российская актриса Екатерина Волкова поделилась с поклонниками архивным фото, на котором она позировала в пикантном наряде.

Соответствующий снимок 46-летняя артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем Волкова была изображена в соблазнительном лифчике золотистого цвета и юбке с экстравагантным разрезом.

Екатерина Волкова Фото: instagram/volkovawolka

"Это я в роли древнегреческой богини лунного света и магии Гекаты в проекте "Боги Олимпа", – написала Волкова.

Екатерина Волкова в откровенном наряде Фото: instagram/volkovawolka

Поклонники пришли в восторг от пикантного фото звезды и засыпали ее комплиментами. Многие написали, что Волкова очень красивая и что у нее нереальная фигура.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Екатерины Волковой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Соблазнительная Екатерина Волкова Фото: instagram/volkovawolka

Екатерина Волкова в пикантной фотосессии Фото: instagram/volkovawolka

Екатерина Волкова в откровенном наряде Фото: instagram/volkovawolka

Екатерина Волкова сексуально позирует на камеру Фото: instagram/volkovawolka

Соблазнительная Екатерина Волкова Фото: instagram/volkovawolka

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