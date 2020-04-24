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24 апреля • обновлено в 04:48
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46-летняя российская актриса Волкова соблазнила формами в откровенном наряде

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Российская актриса Екатерина Волкова поделилась с поклонниками архивным фото, на котором она позировала в пикантном наряде.

Соответствующий снимок 46-летняя артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем Волкова была изображена в соблазнительном лифчике золотистого цвета и юбке с экстравагантным разрезом.

Екатерина Волкова

Екатерина Волкова

Фото: instagram/volkovawolka

"Это я в роли древнегреческой богини лунного света и магии Гекаты в проекте "Боги Олимпа", – написала Волкова.

Екатерина Волкова в откровенном наряде

Екатерина Волкова в откровенном наряде

Фото: instagram/volkovawolka

Поклонники пришли в восторг от пикантного фото звезды и засыпали ее комплиментами. Многие написали, что Волкова очень красивая и что у нее нереальная фигура.

46-летняя российская актриса соблазнила формами в откровенном наряде
46-летняя российская актриса соблазнила формами в откровенном наряде
46-летняя российская актриса соблазнила формами в откровенном наряде
46-летняя российская актриса соблазнила формами в откровенном наряде

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Екатерины Волковой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Соблазнительная Екатерина Волкова

Соблазнительная Екатерина Волкова

Фото: instagram/volkovawolka

Екатерина Волкова в пикантной фотосессии

Екатерина Волкова в пикантной фотосессии

Фото: instagram/volkovawolka

Екатерина Волкова в откровенном наряде

Екатерина Волкова в откровенном наряде

Фото: instagram/volkovawolka

Екатерина Волкова сексуально позирует на камеру

Екатерина Волкова сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/volkovawolka

Соблазнительная Екатерина Волкова

Соблазнительная Екатерина Волкова

Фото: instagram/volkovawolka

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 53-летнюю популярную российскую певицу 90-х Наталью Штурм разгромили в сети из-за пошлого фото, на котором она позировала в белье.

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Автор
Кристина Долматова
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес шоу
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