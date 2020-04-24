46-летняя российская актриса соблазнила формами в откровенном наряде

Российская актриса Екатерина Волкова поделилась с поклонниками архивным фото, на котором она позировала в пикантном наряде.
Соответствующий снимок 46-летняя артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем Волкова была изображена в соблазнительном лифчике золотистого цвета и юбке с экстравагантным разрезом.
Екатерина Волкова
Фото: instagram/volkovawolka
"Это я в роли древнегреческой богини лунного света и магии Гекаты в проекте "Боги Олимпа", – написала Волкова.
Екатерина Волкова в откровенном наряде
Фото: instagram/volkovawolka
Поклонники пришли в восторг от пикантного фото звезды и засыпали ее комплиментами. Многие написали, что Волкова очень красивая и что у нее нереальная фигура.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Екатерины Волковой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Соблазнительная Екатерина Волкова
Фото: instagram/volkovawolka
Екатерина Волкова в пикантной фотосессии
Фото: instagram/volkovawolka
Екатерина Волкова в откровенном наряде
Фото: instagram/volkovawolka
Екатерина Волкова сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/volkovawolka
Соблазнительная Екатерина Волкова
Фото: instagram/volkovawolka
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