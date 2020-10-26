46-летняя российская актриса Волкова разделась на камеру в центре Парижа. Фото

46-летняя российская актриса Екатерина Волкова поделилась сексуальным снимком в апартаментах в центре Парижа.

Несмотря на свой возраст, артистка продолжает демонстрировать в соцсетях свою изящную фигуру. Соответствующее фото Волкова опубликовала на личной странице в Instagram.

"Самые лучшие кадры в жизни. Истинно влюбленных. Это я позировала тебе в центре Парижа. С днем рождения ближе", – написала актриса.

Мнение подписчиков артистки разделилось: одни стали упрекать актрису в ее возрасте, а другие восхитились снимком и отважностью Волковой.

"Красиво и очень эротично!", "Достойная и смелая", "С ума сойти, на ночь такое увидеть – можно же сон потерять", "Прекрасное, доброе, жизненное фото. Красивая женщина с красивой душой и красивыми мыслями", "Противно, уважение пропадает", "Красиво, не пошло совсем", "Зачем это? Так публично?", – пишут пользователи в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 46-летняя артистка Екатерина Волкова позировала в соблазнительном купальнике, продемонстрировав роскошную фигуру.