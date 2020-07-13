46-летняя российская актриса Волкова похвасталась обнаженными фото

Российская актриса Екатерина Волкова поделилась с поклонниками архивным фото, на котором она позировала обнаженной в поле.

Пикантный снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Она посвятила публикацию к всемирному Дню фотографа, который отмечали 12 июля (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Актриса рассказала, что фотосессия состоялась на фестивале "Человек мира", который проходил в 2019 году в селе Улово (Владимирская область, Россия).

Екатерина Волкова Instagram @volkovawolka

"Понимаю, очень провокационно, но на мой взгляд, это имеет отношение к настоящему искусству, тогда почему нет. Поэтому делюсь. С праздником!" – подписала фото знаменитость.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Екатерина Волкова порадовала поклонников соблазнительной фотографией, где она позирует в черном кружевном белье, сером пальто и лаковых туфлях на каблуках.