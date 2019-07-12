46-летняя немецкая супермодель тайно вышла замуж

Немецкая супермодель Хайди Клум и гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц тайно поженились.

Об этом сообщает портал TMZ. Согласно источникам издания, пара получила свидетельство о браке еще в феврале этого года.

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Предполагается, что датой заключения брака стало 22 февраля, когда знаменитостей видели вместе на ужине в ресторане. Клум упоминала о том, что этот день — памятный для пары.

Отметим, что Каулитц сделал предложение Клум в декабре прошлого года.

Как сообщал OBOZREVATEL, модель Хайди Клум беременна от гитариста немецкой группы Tokio Hotel Тома Каулитца, который младше ее на 16 лет. От двух предыдущих отношений у нее уже есть четверо детей.

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