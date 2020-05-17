46-летняя немецкая супермодель оголила грудь. Фото

Мария Дидык Люди 17:49, 17.05.2020

Немецкая актриса, телеведущая и бывшая супермодель Хайди Клум попозировала топлес перед супругом, гитаристом Томом Каулицем.

Серию кадров она разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Хайди Клум
instagram.com/heidiklum

На первых двух снимках 46-летняя Клум целуется с 30-летним Каулицем в лучах солнца на веранде во время самоизоляции. На следующем фото супермодель позирует перед ним стоя, закрыв обнаженную грудь руками.

instagram.com/heidiklum
instagram.com/heidiklum
instagram.com/heidiklum
instagram.com/heidiklum
instagram.com/heidiklum
"Это выходные", — подписала публикацию Хайди Клум.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Хайди Клум опубликовала откровенное фото, на котором похвасталась идеальным телом.

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