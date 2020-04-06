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7 апреля • обновлено в 01:47
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46-летняя Мария Порошина взбудоражила сеть пикантным фото в бикини

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Популярная российская актриса Мария Порошина взбудоражила поклонников пикантным снимком.

Так, на нем 46-летняя звезда позировала в откровенном купальнике на берегу моря. Соответствующим снимком Порошина поделилась на своей странице в Instagram.

Мария Порошина

Мария Порошина

Фото: instagram/mashaaporoshina

"Всем доброго дня", – прокомментировала публикацию актриса.

Мария Порошина сексуально позирует на камеру

Мария Порошина сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/mashaaporoshina

Поклонники не смогли пройти мимо нового фото Порошиной и засыпали ее комплиментами.

46-летняя Мария Порошина взбудоражила сеть пикантным фото в бикини
46-летняя Мария Порошина взбудоражила сеть пикантным фото в бикини
46-летняя Мария Порошина взбудоражила сеть пикантным фото в бикини

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Марии Порошиной, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Мария Порошина в откровенном купальнике

Мария Порошина в откровенном купальнике

Фото: instagram/mashaaporoshina

Соблазнительная Мария Порошина

Соблазнительная Мария Порошина

Фото: instagram/mashaaporoshina

Мария Порошина в пикантной фотосессии

Мария Порошина в пикантной фотосессии

Фото: instagram/mashaaporoshina

Мария Порошина сексуально позирует на камеру

Мария Порошина сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/mashaaporoshina

Соблазнительная Мария Порошина

Соблазнительная Мария Порошина

Фото: instagram/mashaaporoshina

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Мария Порошина стала мамой в пятый раз. Так, у актрисы родился сын.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Кристина Долматова
Персона
Мария Порошина
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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