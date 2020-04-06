46-летняя Мария Порошина взбудоражила сеть пикантным фото в бикини

Популярная российская актриса Мария Порошина взбудоражила поклонников пикантным снимком.
Так, на нем 46-летняя звезда позировала в откровенном купальнике на берегу моря. Соответствующим снимком Порошина поделилась на своей странице в Instagram.
Мария Порошина
Фото: instagram/mashaaporoshina
"Всем доброго дня", – прокомментировала публикацию актриса.
Мария Порошина сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/mashaaporoshina
Поклонники не смогли пройти мимо нового фото Порошиной и засыпали ее комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Марии Порошиной, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Мария Порошина в откровенном купальнике
Фото: instagram/mashaaporoshina
Соблазнительная Мария Порошина
Фото: instagram/mashaaporoshina
Мария Порошина в пикантной фотосессии
Фото: instagram/mashaaporoshina
Мария Порошина сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/mashaaporoshina
Соблазнительная Мария Порошина
Фото: instagram/mashaaporoshina
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Мария Порошина стала мамой в пятый раз. Так, у актрисы родился сын.
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