46-летняя Мария Порошина взбудоражила сеть пикантным фото в бикини

Популярная российская актриса Мария Порошина взбудоражила поклонников пикантным снимком.

Так, на нем 46-летняя звезда позировала в откровенном купальнике на берегу моря. Соответствующим снимком Порошина поделилась на своей странице в Instagram.

Мария Порошина Фото: instagram/mashaaporoshina

"Всем доброго дня", – прокомментировала публикацию актриса.

Мария Порошина сексуально позирует на камеру Фото: instagram/mashaaporoshina

Поклонники не смогли пройти мимо нового фото Порошиной и засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Марии Порошиной, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Мария Порошина в откровенном купальнике Фото: instagram/mashaaporoshina

Соблазнительная Мария Порошина Фото: instagram/mashaaporoshina

Мария Порошина в пикантной фотосессии Фото: instagram/mashaaporoshina

Мария Порошина сексуально позирует на камеру Фото: instagram/mashaaporoshina

Соблазнительная Мария Порошина Фото: instagram/mashaaporoshina

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Мария Порошина стала мамой в пятый раз. Так, у актрисы родился сын.

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